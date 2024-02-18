Третя окрема штурмова бригада опублікувала відео боєзіткнень в Авдіївці. На кадрах – інтенсивні бої під час рейду 1-го механізованого батальйону бригади, бійці якого першими зайшли на захоплену ворогом ділянку. Обережно, у відео є багато ненормативної лексики.

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"Бійцям доводиться працювати в умовах безперервного ворожого вогню артилерії, скидання керованих авіаційних бомб і FPV-дронів та суттєвої чисельної переваги сил противника", – йдеться в повідомленні.

На відео зафіксовано, як під час боїв бійці надають першу допомогу пораненим побратимам, морально підтримують один одного і жартують, щоб послабити напругу.

Також є кадри роботи бійців 3 ОШБр зі станкового гранатомета й СПГ, ураження ворога FPV-дронами, закладання вибухівки та успішний підрив будівлі з окупантами.

15 лютого у 3 ОШБр офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону.

За час перебування 3 ОШБр на даному відтинку фронту воїни бригади завдали РФ таких втрат:

→ понад 1500 загиблими;

→ більш ніж 3500 пораненими;

→ понад 20 одиниць бронетехніки.

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Загалом за чотири місяці наступу на Авдіївку Росія втратила понад 47 000 солдатів.

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, щоб не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення українських підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

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