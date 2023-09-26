Министерство внутренних дел показало ликвидацию последствий удара российских оккупантов на порт в Измаиле в ночь на 26 сентября. Соответствующие фото и видео опубликовала пресс-служба МВД.
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В результате налета врага двое человек получили ранения, им предоставили медицинскую помощь.
Спасатели ликвидировали все пожары.
Ранее стало известно о прилетах в порту Измаила на границе с Румынией, есть разрушения и пострадавшие. Всего враг выпустил 38 дронов, ПВО сбила 26 целей.
Также утром оккупанты ударили ракетой по предприятию в Кривом Роге. Кроме этого, зафиксирован прилет в объект инфраструктуры в Черкасской области.
- 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- 6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны нашли обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.
- Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
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