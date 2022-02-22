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Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 01:55
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко/ЕРА)
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Президент Владимир Зеленский выступил с речью в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории Донбасса.

  • Подробно и оперативно о ситуации LIGA.net рассказывает в хронике.

Читайте также: "Это удар". Реакция Германии, Британии и других стран на решение Путина

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война Донбасс владимир путин
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