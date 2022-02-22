Президент Владимир Зеленский выступил с речью в связи с решением президента России Владимира Путина признать "республиками" оккупированные территории Донбасса.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Сегодня он подписал соответствующие указы.
- Евросоюз заявил о едином решительном ответе в поддержку Украины, США – о введении новых санкций.
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