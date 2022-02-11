Сегодня, 11 февраля, Апелляционный суд Киева планирует рассмотреть апелляцию по мере пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированного Донбасса в 2014-15 годах. Трансляцию покажут на YouTube-канале суда.
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Начало заседания запланировано на 11:00. В эфире Пятого канала было видно, что под зданием Апелляционного суда находятся сторонники пятого президента и правоохранители.
Рассмотреть апелляцию должны были еще 28 января, однако заседание перенесли на сегодняшнюю дату, поскольку суд первой инстанции, Печерский, не передал материалы дела.
Сейчас Порошенко находится под личным обязательством, в частности ему запрещено покидать пределы Киева и Киевской области. Однако такой мерой пресечения недовольны ни сторона обвинения, ни сторона защиты.
Порошенко неоднократно публично заявлял, что личное обязательство ограничивает его политическую деятельность.
В Госбюро расследований же считают, что личное обязательство не обеспечит "надлежащего поведения" пятого президента. Офис генпрокурора повторно настаивает на его аресте с правом выхода под залог 1 млрд грн.
- Порошенко подозревают в госизмене по делу о торговле углем с временно оккупированным Донбассом в 2014-2015 годах. По этому же делу подозревают нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-министра энергетики Владимира Демчишина.
- Порошенко считает дело политически мотивированным властью президента Владимира Зеленского.
- Суд арестовал все имущество Порошенко. Однако Слідство.інфо сообщало, что он спас бизнес от ареста, вовремя переписав его на сына.
- 31 января Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР.
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