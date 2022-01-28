Сегодня Апелляционный суд Киева рассмотрит обжалование по мере пресечения для пятого президента Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированного Донбасса в 2014-15 годах. Трансляцию ведет телеканал Прямой.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Судебное заседание должно начаться в 11:00, сообщала пресс-служба суда. Тройка судей – Николай Ященко, Валерий Лашевич и Иван Рыбак. Как было видно на трансляции канала Прямой, под судом собрались сторонники пятого президента и правоохранители.

Порошенко вернулся в Украину 17 января, Печерский суд тут же начал избирать ему меру пресечения, но огласил решение лишь 19 января – личное обязательство. Решением недовольны ни пятый президент, ни Госбюро расследований. Обе стороны решение обжаловали.

Порошенко считает, что личное обязательство препятствует его политической деятельности, поскольку ему запрещено покидать Киев и Киевскую область.

В ГБР же считают, что личное обязательство "не обеспечит должного поведения" пятого президента, Офис генпрокурора снова будет просить для Порошенко арест с альтернативой залога 1 млрд грн.

Читайте также: Порошенко: Я не сяду, я не дам себя посадить, я – не Тимошенко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.