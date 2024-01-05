Президент Владимир Зеленский поговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в частности, о зерновом коридоре и обмене пленными, захваченных Россией. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

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"Очень содержательный разговор. Как всегда, каждый день этой недели мы используем для активизации нашей международной работы, чтобы этот год уже с первых недель начал давать результаты. Я поблагодарил президента Эрдогана за достигнутый уровень нашего сотрудничества во многих сферах, в том числе и в оборонной. У нас есть общие проекты – уже успешные, и в этом году должны сделать еще больше для усиления наших государств, наших народов", – рассказал он.

По его словам, во многом от украинско-турецкого сотрудничества зависит безопасность в Черном море и глобально – продовольственная безопасность.

Зеленский поблагодарил Эрдогана и всю Турцию за поддержку работы по морскому экспортному коридору из Украины. С начала его функционирования уже проведено более 14 млн тонн грузов – это почти 500 судов, отметил президент.

"Очень важный результат – и экономический, и насчет безопасности, геополитический. Мы демонстрируем, что можем возвращать безопасность нашему региону при всех имеющихся угрозах. Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону", – пояснил президент.

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Кроме этого лидеры обсудили работу по формуле мира – Зеленский проинформировал о подготовке новой встречи на уровне советников, которая состоится в швейцарском Давосе в январе.

Зеленский отметил, что пригласил на встречу турецкого представителя – и получил подтверждение.

"И каждая страна своим участием в совместной работе – сейчас работой советников, впоследствии лидеров – будет демонстрировать, насколько важно, чтобы международное право заработало. Заработало на сто процентов. Начиная от Устава ООН, заканчивая всеми другими нормами, гарантирующими уважение нациям и территориальную целостность государствам", – заметил украинский лидер.

Президенты обсудили пункт формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Речь идет о возвращении украинских детей, похищенных россиянами, возвращении пленных и тех, против кого РФ ведет репрессии на временно оккупированных территориях, в том числе в Крыму, пояснил президент.

"Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех других – взрослых и детей, воинов и гражданских, которых содержат в российской неволе", – подытожил Зеленский.

СПРАВКА. Формула мира Зеленского была представлена на саммите G20 в ноябре 2022-го. Она предусматривает 10 пунктов: радиационную и ядерную безопасность; продовольственную безопасность; энергетическую безопасность; освобождение пленных и депортированных; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; экологическую безопасность; недопущение эскалации войны и повторения агрессии; подтверждение окончания войны.

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3 января состоялся 49-й с начала великой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен и состоялся впервые с августа 2023 года.

В этой процедуре помогли Объединенные Арабские Эмираты. Из плена удалось освободить в том числе и защитников Азовстали, однако "азовцев" среди них не было.

РФ пыталась дезинформировать, будто в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого уволенного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной русский фейк.

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