Президент Володимир Зеленський поговорив з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом, зокрема щодо зернового коридору та обміну полоненими, захопленими Росією. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Дуже змістовна розмова. Як і завжди, кожен день цього тижня ми використовуємо для активізації нашої міжнародної роботи, щоб цей рік уже від перших тижнів почав давати результати. Я подякував президенту Ердогану за досягнутий рівень нашої співпраці в багатьох сферах, зокрема і в оборонній. Ми маємо спільні проєкти – вже успішні, і цього року мусимо зробити ще більше для посилення наших держав, наших народів", – розповів він.

За його словами, багато в чому саме від українсько-турецької співпраці залежить безпека у Чорному морі та глобально – продовольча безпека.

Зеленський подякував Ердогану та всій Туреччині за підтримку роботи щодо морського експортного коридору з України. З початку його функціонування вже проведено понад 14 млн тонн вантажів – це майже 500 суден, зауважив президент.

"Дуже важливий результат – і економічний, і безпековий, геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону, попри всі наявні загрози. Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону", – пояснив президент.

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Окрім цього, лідери обговорили роботу щодо формули миру – Зеленський поінформував про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться у швейцарському Давосі у січні.

Зеленський зазначив, що запросив на зустріч турецького представника – і отримав підтвердження.

"І кожна країна своєю участю у спільній роботі – зараз роботою радників, згодом лідерів – демонструватиме, наскільки важливо, щоб міжнародне право запрацювало. Запрацювало на сто відсотків. Починаючи від Статуту ООН, закінчуючи всіма іншими нормами, що гарантують повагу націям та територіальну цілісність державам", – зауважив український лідер.

Президенти обговорили пункт формули миру щодо повернення всіх полонених та депортованих. Йдеться про повернення українських дітей, викрадених росіянами, повернення полонених та тих, проти кого РФ провадить репресії на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму, пояснив президент.

"Дуже важливе посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити й кримських татар, й всіх інших – дорослих і дітей, воїнів і цивільних, яких утримують у російській неволі", – підсумував Зеленський.

ДОВІДКА. Формула миру Зеленського була презентована на саміті G20 у листопаді 2022-го. Вона містить 10 пунктів: радіаційну та ядерну безпеку; продовольчу безпеку; енергетичну безпеку; звільнення полонених і депортованих; відновлення територіальної цілісності України; виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічну безпеку; недопущення ескалації війни й повторення агресії; підтвердження закінчення війни.

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3 січня відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, і він відбувся вперше з серпня 2023 року.

У процедурі допомогли Об'єднані Арабські Емірати. З полону вдалося звільнити зокрема і захисників Азовсталі, проте "азовців" серед них не було.

РФ намагалась дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

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