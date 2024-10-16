Днем 16 октября президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, впервые публично представляя План победы. Из зала парламента велась трансляция онлайн.

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Первый пункт – геополитический, второй и третий – военные. Четвертый пункт – об экономике, пятый – о безопасности.

"Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность", – сказал Зеленский.

Первое, что предполагает План победы, по словам президента, это приглашение Украины в НАТО уже сейчас.

Детали представленного Зеленским Плана победы – здесь.

Зеленский уже представил План победы американцам: президенту Байдену и кандидатам Харрис и Трампу.

Также он презентовал документ европейским лидерам: премьеру Британии Стармеру, президенту Франции Макрону, канцлеру Германии Шольцу и председателю Совета министров Италии Мелони.

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