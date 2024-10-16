Вдень 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді, вперше публічно представляючи План перемоги. Із залу парламенту велася трансляція наживо.

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Президент наголосив, що План перемоги складається з п'яти пунктів. Також він містить три таємні додатки.

Перший пункт – геополітичний, другий та третій – військові. Четвертий пункт – про економіку, п'ятий – безпековий.

"Пункти розраховані за часом. Перші чотири – це час війни, щоб її завершити. П’ятий пункт – на час після війни, щоб гарантувати безпеку", – сказав Зеленський.

Перше, що передбачає План перемоги, за словами президента, це запрошення України до НАТО вже зараз.

Деталі презентованого Зеленським Плану перемоги – тут.

Зеленський уже представив План перемоги американцям: президенту Байдену та кандидатам Гарріс і Трампу.

Також він презентував документ європейським лідерам: прем'єру Британії Стармеру, президенту Франції Макрону, канцлеру Німеччини Шольцу та голові Ради міністрів Італії Мелоні.

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