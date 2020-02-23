Новые Санжары. Скалецкая рассказала об обстановке в санатории: фото

Зоряна Скалецкая и Александр Махов (фото - facebook.com/Махов)

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала об обстановке в санатории Нацгвардии в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда поселили эвакуированных из Уханя. Об этом она сообщила в Facebook.

"У нас все хорошо. Все здоровы. Мы с коллегами из министерства здравоохранения все время на связи", - отметила Скалецкая.

По ее словам, вчера за день было несколько совещаний по скайпу.

Зоряна Скалецкая и Александр Махов (фото - facebook.com/Махов)

Журналист телеканала Украина Александр Махов, который находится в санатории с эвакуированными людьми, уточнил у себя в Facebook, что иностранцы просят книги на английском и испанском языках. Желающие могут их оставить за пределами санбазы, где оборудован специальный пункт сбора.

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