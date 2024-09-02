Россияне ударили КАБами по Харькову и Русской Лозовой: восемь человек травмированы

В Харькове обстрел пришелся по району плотной жилой застройки, заявил Игорь Терехов

Обстрелы Харькова (Иллюстративное фото: Нацполиция)

Днем в понедельник, 2 сентября, российские военные нанесли удары по Харькову и селу Русская Лозовая, в результате атак травмированы гражданские. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его данным, в Русской Лозовой в результате удара управляемой авиабомбой поврежден частный дом. Ранения получил один человек.

Также оккупанты ударили по Киевскому району Харькова. Известно о пяти пострадавших. Медики оказывают всю необходимую помощь. Есть возгорание гаражей.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что обстрел пришелся по району плотной жилой застройки.

Он добавил, что на месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса. Места попадания вражеских КАБов обследуются.

ДОПОЛНЕНО В 17:00. Синегубов сообщил, что в гаражный кооператив, расположенный возле жилых домов в Киевском районе, попали два вражеских КАБа. Есть пожар. Без пострадавших.

Кроме того, по его словам, попадание зафиксировано на территории одного из учебных заведений.

Известно о семи пострадавших. Женщина 60 лет и мужчина 40 лет – в тяжелом состоянии. Еще пять женщин – в среднем состоянии, уточнил глава ОВА.

Россия регулярно обстреливает Харьков и область из разных типов вооружения. 30 августа РФ нанесла массированные авиаудары по областному центру.

В результате попадания авиабомбы в жилую 12-этажку произошли разрушения конструкций и начался пожар площадью около 1500 квадратных метров. Жертвами вражеского удара стали шесть человек. Еще 97 человек получили ранения. 31 августа был объявлен днем траура в Харькове.

1 сентября РФ выпустила по Харькову более 10 ракет. В результате атаки ранения получили десятки человек. Поврежден торговый центр, Дворец спорта и другие здания.

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