Росіяни вдарили КАБами по Харкову і Руській Лозовій: вісім людей травмовано

У Харкові обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови, заявив Ігор Терехов

Обстріли Харкова (Ілюстративне фото: Нацполіція)

Удень в понеділок, 2 вересня, російські військові завдали ударів по Харкову та селу Руська Лозова, внаслідок атак є травмовані цивільні. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його даними, у Руської Лозовій у результаті удару керованою авіабомбою пошкоджено приватний будинок. Поранення отримала одна людина.

Також окупанти вдарили по Київському району Харкова. Відомо про пʼятьох постраждалих. Медики надають усю необхідну допомогу. Є загоряння гаражів.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що обстріл прийшовся по району щільної житлової забудови.

Він додав, що на місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу. Місця влучання ворожих КАБів обстежуються.

ДОПОВНЕНО О 17:00. Синєгубов повідомив, що у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили два ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих.

Крім того, за його словами, влучання зафіксоване на території одного з навчальних закладів.

Відомо про сімох постраждалих. Жінка 60 років та чоловік 40 років – у важкому стані. Ще п’ять жінок – у середньому стані, уточнив очільник ОВА.

Росія регулярно обстрілює Харків і область із різних типів озброєння. 30 серпня РФ завдала масованих авіаударів по обласному центру.

У результаті влучання авіабомби у житлову 12-поверхівку сталися руйнації конструкцій і почалася пожежа площею близько 1500 квадратних метрів. Жертвами ворожого удару стали шестеро людей. Ще 97 осіб отримали поранення. 31 серпня було оголошено днем жалоби у Харкові.

1 вересня РФ випустила по Харкову понад 10 ракет. Унаслідок атаки поранення отримали десятки людей. Пошкоджено торговельний центр, Палац спорту й інші будівлі.

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