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Коронавирус. Беларусь обошла Украину по количеству заболевших COVID-19

Коронавирус. Беларусь обошла Украину по количеству заболевших COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
16.04.2020, 21:46

В Беларуси, по состоянию на 16 апреля, зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в Украине

По состоянию на вечер 16 апреля в Беларуси зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometers.

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Статистика показывает, что в Беларуси подтверждено 4204 случая заболевания COVID-19, тогда как в Украине – 4161.

При этом, согласно Worldometers, умерли от этой болезни в Беларуси 40 человек, а в Украине - 116. Количество выздоровевших – 203 и 186 соответственно.

  • 17 марта президент Беларуси Александр Лукашенко перечислил свои "методы профилактики" против коронавирусной инфекции: водка, сауна и работа.
  • 22 марта Лукашенко отказался эвакуировать белорусов, уехавших за границу после предупреждений о пандемии коронавируса.
  • 31 марта президент Беларуси заявил, что страна находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом – в тому моменту было подтверждено 152 случая. 
  • 2 апреля Лукашенко отказался вводить карантин и заявил, что массовая самоизоляция может стать причиной еще большего распространения инфекции. По его мнению, надо наоборот бывать на свежем воздухе и проветривать помещение.
  • 3 апреля белорусский президент заподозрил, что мировые державы могут использовать нынешнюю ситуацию, чтобы осуществить передел мира и установить новые правила.
  • 6 апреля сообщалось, что в Беларуси сын умершей от коронавируса написал заявление в милицию на Лукашенко.
  • 7 апреля президент Беларуси заявил, что готов лично помочь врачам в лечении пациентов с коронавирусом, но министр здравоохранения сказал ему, что пока не надо.
  • 11 апреля Беларусь отказалась закупать в России 30 000 тестов для диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19, назвав их ненадежными, и рассчитывая на собственное производство.
  • 13 апреля Лукашенко сказал, что в стране "чисто" от коронавируса не умер ни один человек, а всему виной "букет хронических заболеваний, которые у них были".
  • 16 апреля президент Беларуси высказал точку зрения, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 – это хороший урок для людей, имеющих вредные привычки, "наркоманов и курцов". 
Наталия Медведева
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