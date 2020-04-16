Коронавирус. Беларусь обошла Украину по количеству заболевших COVID-19

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По состоянию на вечер 16 апреля в Беларуси зарегистрировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometers.

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Статистика показывает, что в Беларуси подтверждено 4204 случая заболевания COVID-19, тогда как в Украине – 4161.

При этом, согласно Worldometers, умерли от этой болезни в Беларуси 40 человек, а в Украине - 116. Количество выздоровевших – 203 и 186 соответственно.