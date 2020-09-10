Коронавирус. Широкое распространение COVID-19 наблюдается в 17 областях и Киеве – Минздрав

В четырех областях больницы для пациентов с COVID-19 или подозрением заполнены более чем на 50% в течение пяти дней

В Киеве и 17 областях Украины наблюдается широкое распространение COVID-19. Это следует из показателей, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

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На 10 сентября во всех областях проводится достаточное число тестов.

Снизилось число областей, где больницы для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в течение пяти дней: ситуация улучшилась в Киеве и Винницкой области. В Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской и Черновицкой областях сохраняется высокая загруженность больниц.

Заболеваемость за две недели на 100 000 населения превышает пороговый уровень (<40) в Киеве и 17 областях: Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Самая высокая заболеваемость – в Тернопольской (273,2), Черновицкой (223,9) и Ивано-Франковской (169,7) областях.

Показатели по областям:

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Денис Юдин

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