Коронавирус. В Украине – 17 419 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек
Вчера, 6 ноября, в Украине выявили 17 419 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 25 063), 449 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 793). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1119 детей и 195 медиков. Госпитализированы 5652 человек (сутками ранее – 5057), выздоровели 8520 пациентов (днем ранее – 11 817).
Официально за 6 ноября сделаны 96 600 тестов на коронавирус (149 446 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 075 433 заболевших, 2 512 756 пациентов выздоровели, 72 084 человек умерли. Проведено более 14,8 млн ПЦР-тестов.
- В Киеве и 15 областях действует красная зона карантина. Аналитики КШЭ прогнозируют, что в красную зону могут перейти еще Харьковская, Волынская и Тернопольская области.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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