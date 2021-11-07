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Коронавирус. В Украине – 17 419 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 08:46
Коронавирус. В Украине – 17 419 заболевших за сутки, госпитализированы более 5600 человек - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 6 ноября, в Украине выявили 17 419 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 25 063), 449 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 793). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших – 1119 детей и 195 медиков. Госпитализированы 5652 человек (сутками ранее – 5057), выздоровели 8520 пациентов (днем ранее – 11 817).

Официально за 6 ноября сделаны 96 600 тестов на коронавирус (149 446 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 075 433 заболевших, 2 512 756 пациентов выздоровели, 72 084 человек умерли. Проведено более 14,8 млн ПЦР-тестов.

Читайте также: В ближайшие недели ситуация с коронавирусом стабилизируется – Шмыгаль

Владислав Сердюк
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Украина коронавирус COVID-19
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