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Коронавирус. В Украине более 10 000 заболевших за сутки: Киев лидирует с большим отрывом

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 08:27
Коронавирус. В Украине более 10 000 заболевших за сутки: Киев лидирует с большим отрывом - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 29 ноября, в Украине выявили 10 554 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5804). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1646), Полтавской (875), Донецкой (706), Киевской (694) и Черкасской (645) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умер 561 больной COVID-19 (днем ранее – 297), выздоровели 25 318 пациентов (10 477), были госпитализированы – 1749 (2082).

Официально сделали 79 126 тестов на коронавирус (32 694). Методом ПЦР – 36 476 (13 364), ИФА – 8839 (1795), экспресс-тестов на антиген – 33 811 (17 535).

На утро 30 ноября в Украине выявили 3 438 381 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 85 975 инфицированных, выздоровели – 2 946 032.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1646 (днем ранее – 431);
Винницкая область – 237 (373);
Волынская – 516 (303);
Днепропетровская – 393 (473);
Донецкая – 706 (457);
Житомирская – 77 (310);
Закарпатская – 368 (150);
Запорожская – 592 (334);
Ивано-Франковская – 167 (146);
Киевская – 694 (295);
Кировоградская – 178 (145);
Луганская – 224 (25);
Львовская – 467 (203);
Николаевская – 484 (401);
Одесская – 367 (303);
Полтавская – 875 (232);
Ровенская – 431 (109);
Сумская – 307 (58);
Тернопольская – 120 (158);
Харьковская – 344 (235);
Херсонская – 72 (64);
Хмельницкая – 276 (122);
Черкасская – 645 (236);
Черновицкая – 171 (108);
Черниговская – 197 (133).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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