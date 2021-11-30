Коронавирус. В Украине более 10 000 заболевших за сутки: Киев лидирует с большим отрывом

Вчера, 29 ноября, в Украине выявили 10 554 заболевших COVID-19 (днем ранее – 5804). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве (1646), Полтавской (875), Донецкой (706), Киевской (694) и Черкасской (645) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умер 561 больной COVID-19 (днем ранее – 297), выздоровели 25 318 пациентов (10 477), были госпитализированы – 1749 (2082).

Официально сделали 79 126 тестов на коронавирус (32 694). Методом ПЦР – 36 476 (13 364), ИФА – 8839 (1795), экспресс-тестов на антиген – 33 811 (17 535).

На утро 30 ноября в Украине выявили 3 438 381 заболевшего за все время эпидемии COVID-19: умерли 85 975 инфицированных, выздоровели – 2 946 032.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1646 (днем ранее – 431);

Винницкая область – 237 (373);

Волынская – 516 (303);

Днепропетровская – 393 (473);

Донецкая – 706 (457);

Житомирская – 77 (310);

Закарпатская – 368 (150);

Запорожская – 592 (334);

Ивано-Франковская – 167 (146);

Киевская – 694 (295);

Кировоградская – 178 (145);

Луганская – 224 (25);

Львовская – 467 (203);

Николаевская – 484 (401);

Одесская – 367 (303);

Полтавская – 875 (232);

Ровенская – 431 (109);

Сумская – 307 (58);

Тернопольская – 120 (158);

Харьковская – 344 (235);

Херсонская – 72 (64);

Хмельницкая – 276 (122);

Черкасская – 645 (236);

Черновицкая – 171 (108);

Черниговская – 197 (133).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и Донбассу.

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Марк Сировой

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