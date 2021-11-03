Красные регионы станут оранжевыми, если темпы вакцинации не снизятся – Радуцкий
С нынешними темпами вакцинации регионы красной зоны могут стать оранжевыми в ближайшее время. Об этом в эфире канала Дом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
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Он отметил, что за последние две недели количество вакцинированных "сильно увеличилось" и это "вселяет надежду", что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.
"Если темп не будет снижаться, то прогноз по возвращению назад хотя бы в оранжевую зону очень высок", – отметил он.
Также, по мнению Радуцкого, система здравоохранения Украины сейчас справляется с ситуацией и полного локдауна можно избежать.
"Есть надежда на количество вакцинированных, у которых в течение 10-14 дней появится стойкий иммунитет даже после первой дозы. И это все приведет к стабилизации ситуации", – сказал он.
- Сейчас красная зона карантина действует в Киеве и 15 областях. За последние сутки в Украине выявили 23 393 заболевших COVID-19, умерли 720 инфицированных COVID-19, выздоровели – 11 937.
- Аналитики КШЭ прогнозируют, что на этой неделе в красную зону карантина могут перейти Харьковская, Волынская и Тернопольская области. Тем временем столичный мэр Виталий Кличко прогнозирует: Киев останется в красной зоне карантина на месяц.
- Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне ограничений в красных зонах для невакцинированных. При этом, по данным опроса группы Рейтинг за 2 ноября, 43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле таких было 53%.
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