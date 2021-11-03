Красные регионы станут оранжевыми, если темпы вакцинации не снизятся – Радуцкий

С нынешними темпами вакцинации регионы красной зоны могут стать оранжевыми в ближайшее время. Об этом в эфире канала Дом сообщил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

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Он отметил, что за последние две недели количество вакцинированных "сильно увеличилось" и это "вселяет надежду", что в ближайшее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

"Если темп не будет снижаться, то прогноз по возвращению назад хотя бы в оранжевую зону очень высок", – отметил он.

Также, по мнению Радуцкого, система здравоохранения Украины сейчас справляется с ситуацией и полного локдауна можно избежать.

"Есть надежда на количество вакцинированных, у которых в течение 10-14 дней появится стойкий иммунитет даже после первой дозы. И это все приведет к стабилизации ситуации", – сказал он.

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Елизавета Кумбер

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