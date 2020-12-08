Решающая битва. Динамо VS Ференцварош: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 8 декабря, киевское "Динамо" с "Ференцварошем" из Будапешта встретятся в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов: на кону будет стоять еврокубковая весна. Время и каналы трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение

"Динамо" и "Ференцварош" являются аутсайдерами группы. Команды Мирчи Луческу (нынешний тренер киевлян) и Сергея Реброва (экс-тренер и игрок киевлян, нынешний наставник "Ференцвароша") за пять игр набрали лишь одно очко, расписав ничью 2:2 в очной встрече в Будапеште.

Сегодняшние соперники будут бороться за право сыграть весной в плей-офф Лиги Европы, который пройдет весной. "Динамо" пока лидирует по разнице забитых-пропущенных и ничьи в игре с "Ференцварошем" будет достаточно для еврокубковой весны. 

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Форма команд

Соперники имеют идентичные результаты в последних пяти матчах: три победы и два поражения. Перед сегодняшней игрой "Динамо" победило "Мариуполь" (1:2), а "Ференцварош" – "Диошдьер" (1:3). Оба клуба являются лидерами своих национальных чемпионатов.

Потери

По данным пресс-службы УЕФА, у "Динамо" в лазарете находятся Виталий Бульяский, Миккель Дуэлунд, Владимир Костевич и Александр Тымчик. У "Ференцвароша" – под вопросом участие Элдара Чивича.

Во сколько и где смотреть матч онлайн

Матч Лиги чемпионов "Динамо" – "Ференцварош" состоится в среду 8 декабря в 22:00. Смотреть онлайн трансляцию матча можно будет на канале Футбол 1, платформах MEGOGO и Oll.Tv, а также – в онлайн-кионтеатре Sweet.tv.

  • "Динамо" в этом сезоне ЛЧ дважды проиграло "Барселоне" (2:1, 0:4) и "Ювентусу" (0:2, 3:0). Единственная ничья была с "Ференцварошем" (2:2).
  • В ЛЧ играет и другой украинский клуб – донецкий "Шахтер". Дончане занимают второе место в группе после сенсационных побед над "Реалом" (2:3, 2:0), ничьи с "Интером" (0:0) и разгромных поражений от "Боруссии" Менхенгладбах (0:6, 4:0).

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Аудио-трансляция – Подкасты UA Футбол/YouTube

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Теги: футбол, динамо, видео, Лига чемпионов, трансляция, ЛЧ, онлайн, Ференцварош, матч
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