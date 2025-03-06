12 головних новин України та світу на 21:00 6 березня
- Україна та США відновили роботу, сподіваємося на змістовну зустріч – Зеленський. Президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та США відновили роботу, й анонсував майбутню зустріч. Телеканал Fox News заявив, що зустріч відбудеться у Саудівській Аравії, де раніше були переговори з росіянами.
- Україна працює над альтернативами американським розвідданим – Умєров. Україна вже працює над альтернативами для американських розвідувальних даних, про призупинення обміну якими США заявили напередодні. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров.
- Бельгія перенесла постачання F-16 в Україну на 2026 рік: прем'єр назвав причину. Бельгія перенесла початок постачання винищувачів F-16 Україні на 2026 рік, повідомив прем'єр-міністр країни Барт де Вевер. За його словами, затримка пов'язана із тим, що Бельгія все ще чекає нові літаки F-35, які мають замінити винищувачі F-16. Коли країна очікує прибуття нових літаків — Де Вевер не уточнив.
- Залужний: США руйнують світовий порядок, наступною ціллю Росії може стати Європа. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що США "руйнують" чинний світовий порядок, і попередив, що наступною метою Росії може виявитися Європа. Про це він сказав на засіданні комісії у британському аналітичному центрі Chatham House.
- Удар по готелю в Кривому Розі. Перед атакою туди заселилися волонтери зі США та Британії. В готель у Кривому Розі, по якому росіяни 5 березня завдали удару балістичною ракетою, перед атакою заселилися іноземні волонтери. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
- Порошенко й Тимошенко підтвердили спілкування з командою Трампа. Четверо високопоставлених членів оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели таємні переговори з деякими з провідних політичних опонентів українського лідера Володимира Зеленського в Києві. Про це повідомила газета Politico із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням. Українські політики підтвердили, що мали контакти з посадовцями зі США.
- У Румунії шістьох людей підозрюють у роботі на Росію та спробі держперевороту. У Румунії 5 березня затримали шістьох людей, яких підозрюють у роботі на Росію та спробі "повалення державного ладу". Правоохоронці стверджують, що угруповання було сформовано під прикриттям організації та розвивалося на кшталт структури військового типу.
- ЄС змінює терміни відмови від російських енергоресурсів – Politico. Європейський Союз призупиняє заплановане оприлюднення довгоочікуваної пропозиції щодо припинення залежності від російського викопного палива та ядерних технологій, оскільки президент США Дональд Трамп прагне нормалізувати відносини з Росією та нав'язати своє бачення миру в Україні.
- У Китаї "приголомшені" політикою Трампа і виступають проти переговорів без України. Спеціальний посланник Китаю з європейських справ Лу Шейє "приголомшений" ставленням президента США Дональда Трампа до європейських союзників. Він також вважає, що мирна угода не може визначатися лише США та Росією без України
- В Укренерго попередили про можливе погіршення ситуації з електропостачанням. Ситуація з електропостачаннями в Україні може погіршитися найближчими тижнями, попри потепління, попередив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
- НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%, щоб сповільнити інфляцію. Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 в.п. до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики. Ці рішення спрямовуються на підтримку привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дозволить повернути інфляцію на траєкторію сталого сповільнення до 5%.
- У Південній Кореї винищувачі KF-16 випадково скинули бомби на будинки й церкву – фото. У Південній Кореї два винищувачі KF-16 Військово-повітряних сил країни під час тренувань випадково скинули вісім бомб за межами полігону. Семеро людей отримали легкі або серйозні поранення. Також зруйновано церкву, шість інших будівель у селі, пошкоджено вантажівку. Військово-повітряні сили заявили, що проводять розслідування інциденту.
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