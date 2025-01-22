Сім головних новин України та світу на 21:00 22 січня
- Трамп пригрозив Росії високими податками, тарифами й санкціями, якщо не буде швидкого миру. Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії: якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він введе високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.
- The Times: Після укладання мирної угоди Росія може почати готуватися до нової війни. Обіцянка президента США Дональда Трампа бути посередником у мирній угоді між Україною та Росією, ймовірно, може дозволити Кремлю посилити свою військову міць у майбутньому. Про це The Times розповіли високопоставлені британські військові.
- Після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи – Зеленський. Президент Володимир Зеленський заявив, що буде потрібно щонайменше 200 000 європейських миротворців, щоб запобігти новому нападу Росії після будь-якої угоди про припинення вогню. Про це він сказав у коментарі журналістам після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
- Зеленський: У миротворчій місії мають бути американці, без них ніхто не буде ризикувати. Президент Зеленський заявив, що будь-які ефективні миротворчі сили для України повинні містити війська США, щодо чого він звернувся до Дональда Трампа перед можливими переговорами з Росією.
- Правоохоронці знову затримали генерала Галушкіна одразу після виходу під заставу. Правоохоронці заявили про виявлення нових фактів у справі та затримали колишнього командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків". Одна з адвокатів бригадного генерала Юрія Галушкіна Людмила Бодовська підтвердила LIGA.net, що військового повторно затримали одразу після того, як він вийшов із СІЗО під заставу.
- Суд заарештував головного психіатра ЗСУ з можливістю застави в 49 млн грн. У середу, 22 січня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід головному психіатру Збройних Сил України Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 49 млн грн.
- Росіяни вдарили дев'ятьма 250-кілограмовими бомбами по Костянтинівці – є загиблий та поранені. Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині дев'ятьма фугасними авіабомбами – загинула людина, п'ятеро поранених, є пошкодження. За короткий проміжок часу вранці 22 січня окупанти скинули на місто дев'ять 250-кілограмових ФАБів, а пізніше атакували безпілотником.
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