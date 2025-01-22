Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 22 января
- Трамп пригрозил России высокими налогами, тарифами и санкциями, если не будет скорого мира. Президент США Дональд Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.
- The Times: После заключения мирного соглашения Россия может начать готовиться к новой войне. Обещание президента США Дональда Трампа быть посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией, вероятно, может позволить Кремлю усилить свою военную мощь в будущем. Об этом The Times рассказали высокопоставленные британские военные.
- После прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы – Зеленский. Президент Владимир Зеленский заявил, что потребуется по меньшей мере 200 000 европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России после любого соглашения о прекращении огня. Об этом он сказал в комментарии журналистам после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- Зеленский: В миротворческой миссии должны быть американцы, без них никто не рискует. Президент Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы для Украины должны содержать войска США, о чем он обратился к Дональду Трампу перед возможными переговорами с Россией.
- Правоохранители снова задержали генерала Галушкина сразу после выхода под залог. Правоохранители заявили об обнаружении новых фактов по делу и задержали бывшего командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Одна из адвокатов бригадного генерала Юрия Галушкина Людмила Бодовская подтвердила LIGA.net, что военного повторно задержали сразу после того, как он вышел из СИЗО под залог.
- Суд арестовал главного психиатра ВСУ с возможностью залога в 49 млн грн. В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру Вооруженных Сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 49 млн грн.
- Россияне ударили девятью 250-килограммовыми бомбами по Константиновке – есть погибший и раненые. Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области девятью фугасными авиабомбами – погиб человек, пятеро раненых, есть повреждения. За короткое время утром 22 января оккупанты сбросили на город девять 250-килограммовых ФАБов, а позже атаковали беспилотником.
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