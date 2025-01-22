Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 22 января
Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)
  1. Трамп пригрозил России высокими налогами, тарифами и санкциями, если не будет скорого мира. Президент США Дональд Трамп пригрозил России: если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.
  2. The Times: После заключения мирного соглашения Россия может начать готовиться к новой войне. Обещание президента США Дональда Трампа быть посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией, вероятно, может позволить Кремлю усилить свою военную мощь в будущем. Об этом The Times рассказали высокопоставленные британские военные.
  3. После прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы – Зеленский. Президент Владимир Зеленский заявил, что потребуется по меньшей мере 200 000 европейских миротворцев, чтобы предотвратить новое нападение России после любого соглашения о прекращении огня. Об этом он сказал в комментарии журналистам после выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
  4. Зеленский: В миротворческой миссии должны быть американцы, без них никто не рискует. Президент Зеленский заявил, что любые эффективные миротворческие силы для Украины должны содержать войска США, о чем он обратился к Дональду Трампу перед возможными переговорами с Россией.
  5. Правоохранители снова задержали генерала Галушкина сразу после выхода под залог. Правоохранители заявили об обнаружении новых фактов по делу и задержали бывшего командующего оперативно-тактической группировкой "Харьков". Одна из адвокатов бригадного генерала Юрия Галушкина Людмила Бодовская подтвердила LIGA.net, что военного повторно задержали сразу после того, как он вышел из СИЗО под залог.
  6. Суд арестовал главного психиатра ВСУ с возможностью залога в 49 млн грн. В среду, 22 января, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения главному психиатру Вооруженных Сил Украины Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 49 млн грн.
  7. Россияне ударили девятью 250-килограммовыми бомбами по Константиновке – есть погибший и раненые. Россияне ударили по Константиновке в Донецкой области девятью фугасными авиабомбами – погиб человек, пятеро раненых, есть повреждения. За короткое время утром 22 января оккупанты сбросили на город девять 250-килограммовых ФАБов, а позже атаковали беспилотником.

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