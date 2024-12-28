Британія про вибачення Путіна: Безрозсудні дії РФ загрожують іншим країнам
У Великій Британії прокоментували вибачення російського диктатора Володимира Путіна перед президентом Азербайджану після аварії літака Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 грудня в Казахстані. Про це повідомляє Sky.news із посиланням на заяву представника британського Міністерства закордонних справ.
"У заяві президента Путіна не зізнається, що безрозсудні та безвідповідальні дії російської держави становлять гостру та пряму загрозу інтересам та національній безпеці інших держав", – сказав представник МЗС.
У МЗС зазначили, що у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Путін не визнав відповідальності РФ за, як він сказав, "трагічний інцидент".
У Британії вимагають справедливого та незалежного розслідування авіакатастрофи.
Тим часом інформагентство повідомило, що в Баку ввечері 28 грудня доставили тіла трьох членів екіпажу та 21 пасажира, які загинули внаслідок аварії літака Embraer-190. Літак із тілами приземлився у Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв.
Перед цим 26 грудня до Азербайджану було доставлено 14 постраждалих та тіла чотирьох загиблих.
28 грудня Путін зателефонував Ільхаму Алієву, щоб висловити співчуття з приводу катастрофи пасажирського літака. Під час бесіди він перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.
- 25 грудня 2024 року розбився літак у місті Актау в Казахстані. На борту було 67 осіб, у тому числі члени екіпажу. Відомо, що загинули 38 людей.
- У ЦПД заявили, що Росія могла збити літак із ЗРК над Казахстаном. У мережі показали кадри нібито залишків літака з отворами, як від стрілянини.
- 26 грудня в ЦПД заявили, що росіяни визнають — літак міг збити їхню ППО перед падінням у Казахстані. Було нібито розшифровано переговори екіпажу. Reuters написало, що літак був збитий російською системою протиповітряної оборони "Панцир-С".
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- 28 грудня президент Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану і заявив, що Росія має все пояснити.