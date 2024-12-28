Британія про вибачення Путіна: Безрозсудні дії РФ загрожують іншим країнам

Аварія літака в Казахстані (Фото: ЕРА)

У Великій Британії прокоментували вибачення російського диктатора Володимира Путіна перед президентом Азербайджану після аварії літака Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 грудня в Казахстані. Про це повідомляє Sky.news із посиланням на заяву представника британського Міністерства закордонних справ.

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"У заяві президента Путіна не зізнається, що безрозсудні та безвідповідальні дії російської держави становлять гостру та пряму загрозу інтересам та національній безпеці інших держав", – сказав представник МЗС.

У МЗС зазначили, що у телефонній розмові з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим Путін не визнав відповідальності РФ за, як він сказав, "трагічний інцидент".

У Британії вимагають справедливого та незалежного розслідування авіакатастрофи.

Тим часом інформагентство повідомило, що в Баку ввечері 28 грудня доставили тіла трьох членів екіпажу та 21 пасажира, які загинули внаслідок аварії літака Embraer-190. Літак із тілами приземлився у Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв.

Перед цим 26 грудня до Азербайджану було доставлено 14 постраждалих та тіла чотирьох загиблих.

Тіла загиблих доставили до Баку, фото: trend.az

28 грудня Путін зателефонував Ільхаму Алієву, щоб висловити співчуття з приводу катастрофи пасажирського літака. Під час бесіди він перепросив за те, що "трагічний інцидент" стався у повітряному просторі Росії.