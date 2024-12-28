Британия про извинения Путина: Безрассудные действия РФ угрожают другим странам

Крушение самолета в Казахстане (Фото: ЕРА)

В Великобритании прокомментировали извинения российского диктатора Владимира Путина перед президентом Азербайджана после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря в Казахстане. Об этом сообщает Sky.news со ссылкой на заявление представителя британского Министерства иностранных дел.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"В заявлении президента Путина не признается, что безрассудные и безответственные действия российского государства представляют острую и прямую угрозу интересам и национальной безопасности других государств", – сказал представитель МИД.

В МИД отметили, что в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин не признал ответственности РФ за, как он сказал, "трагический инцидент".

В Британии потребовали справедливого и независимого расследования авиакатастрофы.

Тем временем информагентство сообщило, что в Баку вечером 28 декабря доставили тела трех членов экипажа и 21 пассажира, которые погибли в результате крушения самолета Embraer-190. Самолет с телами приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Перед этим 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.

Тела погибших доставили в Баку, фото: trend.az

28 декабря Путин позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета. В ходе беседы он извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.