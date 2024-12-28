Британия про извинения Путина: Безрассудные действия РФ угрожают другим странам
В Великобритании прокомментировали извинения российского диктатора Владимира Путина перед президентом Азербайджана после крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) 25 декабря в Казахстане. Об этом сообщает Sky.news со ссылкой на заявление представителя британского Министерства иностранных дел.
"В заявлении президента Путина не признается, что безрассудные и безответственные действия российского государства представляют острую и прямую угрозу интересам и национальной безопасности других государств", – сказал представитель МИД.
В МИД отметили, что в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин не признал ответственности РФ за, как он сказал, "трагический инцидент".
В Британии потребовали справедливого и независимого расследования авиакатастрофы.
Тем временем информагентство сообщило, что в Баку вечером 28 декабря доставили тела трех членов экипажа и 21 пассажира, которые погибли в результате крушения самолета Embraer-190. Самолет с телами приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Перед этим 26 декабря в Азербайджан были доставлены 14 пострадавших и тела четырех погибших.
28 декабря Путин позвонил Ильхаму Алиеву, чтобы выразить соболезнования по поводу крушения пассажирского самолета. В ходе беседы он извинился за то, что "трагический инцидент" произошел в воздушном пространстве России.
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