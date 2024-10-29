Десять головних новин України та світу на 21:00 29 жовтня
- Дрон вперше долетів до Чечні, Кадиров заявив про влучання по військовому університету – фото. Диктатор Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в ніч проти 29 жовтня невідомий безпілотник вперше атакував територію республіки, влучивши у будівлю університету спецпризначення. За його словами, інцидент стався о 06:30 за місцевим часом.
- Секретар РНБО: Планується призов ще 160 000 осіб, це укомплектує частини до 85%. Найближчим часом планується призвати 160 000 осіб, що дасть змогу підвищити рівень укомплектованості військових частин до 85%. Про це у Верховній Раді 29 жовтня заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко. Цей крок, за словами Литвиненка, спрямований на забезпечення надійної обороноздатності країни в умовах поточної ситуації на фронті.
- Зеленський – південнокорейському колезі: На полігонах РФ біля України вже 3000 військових КНДР. Президент Володимир Зеленський 29 жовтня повідомив, що провів телефонну розмову з південнокорейським колегою Юн Сок Йолем. Головна тема – розгортання військ КНДР для війни Росії проти України. Зеленський надав Юну свіжі дані про перекидання 3000 північнокорейських військових на російські полігони "в безпосередній близькості до зони бойових дій". Очікується, що їхня кількість збільшиться до 12 000.
- Росія атакувала Одещину ракетами Х-31П, уламком вбило чоловіка. Вдень 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Одеську область авіаційними ракетами Х-31П, уламком однієї з них вбило чоловіка, повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
- Росія завдала удару по Харкову ракетою-гібридом: з-під завалів дістали чотири тіла – фото, відео. В ніч проти 29 жовтня Росія завдала удару по приватному сектору Основ'янського району Харкова, внаслідок чого загинуло четверо людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
- В окупованому Луганську лунали вибухи, ймовірно, уражено склад БК – відео. У вівторок, 29 жовтня, у тимчасово окупованому Луганську лунали вибухи. Ймовірно, було влучання в склад боєприпасів окупантів, повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
- ГУР провело операцію в Ханти-Мансійському окрузі Росії: палали мерія та поліційні авто – відео. Головне управління розвідки 28 жовтня провело успішну операцію в місті Мєґіон Ханти-Мансійського округу Росії. Палали мерія та автопарк поліції, повідомив LIGA.net співрозмовник у воєнній розвідці.
- Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Верховна Рада на засіданні 29 жовтня проголосувала за звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора. Раніше той заявив про звільнення з посади після засідання РНБО щодо зловживань у системі медико-соціальної експертизи. Цьому засіданню передувало розслідування журналіста Юрія Бутусова: з'ясувалося, що майже всі прокурори Хмельниччини виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Тетяни Крупи, яку раніше заарештували за підозрою в незаконному збагаченні.
- Реформа МСЕК. Рада ухвалила закон, який змінює процедуру проходження медкомісії. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11225, що удосконалює роботу медико-соціальної експертної комісії. Документ очікує підпису президента та передбачає кілька змін. Одна зі змін – скасування обов'язку проходити медичний огляд виключно у МСЕК. Особі надається право самостійно визначати форму своєї участі в засіданні (особисто чи онлайн).
- ДБР: В Одесі викрито багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності. Працівники Державного бюро розслідувань викрили лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло Медико-соціальній експертній комісії визнавати їх непридатними до служби. За версією слідства, навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати "платні послуги" чоловікам, які намагались уникнути мобілізації, й залучив до цього спільників.
Читайте також головні тексти дня:
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Перекази без ліміту. Особливості IBAN-платежів
Буде дорожче. Що штовхає ціну на картоплю догори
Вийшло оновлення iOS 18.1 для iPhone. Що нового
Винний борщ, м’ясо страуса і котлета по-київськи. Ресторатори — про тренди української кухні