Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 29 октября
- Дрон впервые долетел до Чечни, Кадыров заявил о попадании по военному университету – фото. Диктатор Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ночь на 29 октября неизвестный беспилотник впервые атаковал территорию республики, попав в здание университета спецназначения. По его словам, инцидент произошел в 06:30 по местному времени.
- Секретарь СНБО: Планируется призыв еще 160 000 человек, это укомплектует части до 85%. В ближайшее время планируется призвать 160 000 человек, что позволит повысить уровень укомплектованности воинских частей до 85%. Об этом в Верховной Раде 29 октября заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Этот шаг, по словам Литвиненко, направлен на обеспечение надежной обороноспособности страны в текущей ситуации на фронте.
- Зеленский – южнокорейскому коллеге: На полигонах РФ рядом с территорией Украины уже 3000 военных КНДР. Президент Владимир Зеленский 29 октября сообщил, что провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Главная тема – развертывание войск КНДР для войны России против Украины. Зеленский предоставил Юну свежие данные о перебрасывании 3000 северокорейских военных на российские полигоны "в непосредственной близости к зоне боевых действий". Ожидается, что их количество увеличится до 12 000.
- Россия атаковала Одесскую область ракетами Х-31П, обломком убило мужчину. Днем 29 октября российские оккупационные войска атаковали Одесскую область авиационными ракетами Х-31П, обломком одной из них убило мужчину, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
- Россия нанесла удар по Харькову ракетой-гибридом: из-под завалов достали четыре тела – фото, видео. В ночь на 29 октября Россия нанесла удар по частному сектору Основянского района Харькова, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
- В оккупированном Луганске раздавались взрывы, вероятно, поражен склад БК – видео. Во вторник, 29 октября, во временно оккупированном Луганске раздавались взрывы. Вероятно, было попадание в состав боеприпасов оккупантов, сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
- ГУР провело операцию в Ханты-Мансийском округе России: пылали мэрия и полицейские авто – видео. Главное управление разведки 28 октября провело успешную операцию в городе Мэгион Ханты-Мансийского округа России. Пылали мэрия и автопарк полиции, сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.
- Рада уволила Андрея Костина с должности генерального прокурора. Верховная Рада на заседании 29 октября проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности генерального прокурора. Ранее тот заявил об увольнении с должности после заседания СНБО по злоупотреблениям в системе медико-социальной экспертизы. Этому заседанию предшествовало расследование журналиста Юрия Бутусова: выяснилось, что почти все прокуроры Хмельнитчины оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, ранее арестованной по подозрению в незаконном обогащении.
- Реформа МСЭК. Совет принял закон, изменяющий процедуру прохождения медкомиссии. Верховная Рада Украины приняла законопроект №11225, совершенствующий работу медико-социальной экспертной комиссии. Документ ожидает подписи президента и предусматривает несколько изменений. Одно из изменений – отмена обязанности проходить медицинское освидетельствование исключительно в МСЭК. Лицу предоставляется право самостоятельно определять форму своего участия в заседании (лично или онлайн).
- ГБР: В Одессе разоблачена многомиллионная схема заработка на установлении фиктивной инвалидности. Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло Медико-социальной экспертной комиссии признавать их непригодными к службе. По версии следствия, весной 2024 года врач Одесской областной клинической больницы начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации, и привлек к этому подельников.
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