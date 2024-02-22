Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 22 лютого

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію бійців строкової служби, а Британія надішле до України ще 200 протитанкових ракет Brimstone

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

1. Бундестаг проголосував за надання Україні Taurus. Раніше відхилили проєкт від опозиції. Нардеп від Слуги народу Єгор Чернєв, голова постійної делегації України в ПА НАТО, перебуваючи у Берліні, заявив, що Бундестаг таки проголосував за рекомендацію надати Україні далекобійні ракети Taurus для "точкових ударів глибоко в тилу росіян" (детальніше).

2. Зеленський дозволив іноземцям служити в лавах Нацгвардії України – указ. Президент Володимир Зеленський 21 лютого підписав указ, який дозволяє іноземцям та людям без українського паспорта служити у Національній гвардії України. Про це повідомили на сайті Офісу президента (детальніше).

3. Мобілізація. До законопроєкту внесли понад 4000 правок, друге читання може бути у березні. Народні депутати внесли понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у коментарі Укрінформу (детальніше).

4. Британія надасть Україні 200 ракет Brimstone та підготує 10 000 військових — Шаппс. Велика Британія надішле до України ще 200 протитанкових ракет Brimstone, а також підготує ще 10 000 українських військовослужбовців. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс (детальніше).

4. Зеленський вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Він невідкладний. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію бійців строкової служби. Відповідний документ зареєстровано у парламенті (детальніше).

5. 15 000 артснарядів, ППО, дрони. Данія оголосила про пакет допомоги Україні на 228 млн євро. Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 228 млн євро. Планується передання українській армії артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, дронів та іншого (детальніше).

6. Туск відхилив запрошення Зеленського на кордон: переговори пройдуть 28 березня у Варшаві. 28 березня у Варшаві відбудеться зустріч польських та українських урядовців, на якій буде обговорюватися питання розв’язання проблеми блокування кордону. Про це на пресконференції сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (детальніше).

7. Збільшення зарплат військовим до 200 000 грн. У СН розповіли, хто запропонував і що далі. Співрозмовник у Слузі народу прокоментував LIGA.net інформацію про плани підвищити зарплатню військовим до 200 000 грн. За його словами, це тільки пропозиція, яку поки що не проговорювали ані з фінансовим блоком, ані з прем'єром Денисом Шмигалем (детальніше).

8. Ворог наступав на Бахмутському напрямку. ЗСУ: Штурмують зеками та атакують КАБами – відео. Російська армія впродовж 22 лютого зробила спробу наступу на лінії "Часів Яр – Хромове – Бахмут", однак відступила через втрату великої кількості броньованої техніки. Про це повідомив пресцентр Сухопутних військ ЗСУ. У коментарі для LIGA.net начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш назвав цілі, які переслідує ворог на Бахмутському напрямку, та розповів про масоване використання керованих авіабомб (детальніше).

9. ЗСУ: Район Мар'їнки – одна з найгарячіших точок на фронті. Десятки атак РФ з авіацією. Протягом доби російські окупанти 31 раз намагались прорвати оборону українських військ на Мар’їнському напрямку – цей відтинок фронту наразі є одним із "найгарячіших". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій (детальніше).

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