Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 22 февраля

Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации бойцов срочной службы, а Британия отправит в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

1. Бундестаг проголосовал за предоставление Украине Taurus. Ранее отклонили проект от оппозиции. Нардеп от Слуги народа Егор Чернев, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО, находясь в Берлине, заявил, что Бундестаг таки проголосовал за рекомендацию предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для "точечных ударов глубоко в тылу россиян" (подробнее).

2. Зеленский разрешил иностранцам служить в рядах Нацгвардии Украины – указ. Президент Владимир Зеленский 21 февраля подписал указ, разрешающий иностранцам и людям без украинского паспорта служить в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили на сайте Офиса президента (подробнее).

3. Мобилизация. В законопроект внесли более 4000 правок, второе чтение возможно в марте. Народные депутаты внесли более 4000 поправок в законопроект о мобилизации. Об этом сообщил заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко в комментарии Укринформу (подробнее).

4. Британия предоставит Украине 200 ракет Brimstone и подготовит 10 000 военных – Шаппс. Великобритания направит в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone, а также подготовит еще 10 000 украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс (подробнее).

4. Зеленский внес в Совет законопроект о демобилизации срочников. Он неотложный. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации бойцов срочной службы. Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте (подробнее).

5. 15 000 артснарядов, ПВО, дроны. Дания объявила о пакете помощи Украине на 228 млн евро. Министерство обороны Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на 228 млн евро. Планируется передача украинской армии артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, дронов и прочего (подробнее).

6. Туск отклонил приглашение Зеленского на границу: переговоры пройдут 28 марта в Варшаве. 28 марта в Варшаве состоится встреча польских и украинских чиновников, на которой будут обсуждаться вопросы решения проблемы блокирования границы. Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Польши Дональд Туск (подробнее).

7. Увеличение зарплат военным до 200 000 грн. В СН рассказали, кто предложил и что дальше. Собеседник в Слуге народа прокомментировал LIGA.net информацию о планах повысить зарплату военным до 200 000 грн. По его словам, это только предложение, которое пока не проговаривали ни с финансовым блоком, ни с премьером Денисом Шмыгалем (подробнее).

8. Враг наступал на Бахмутском направлении. ВСУ: Штурмуют зеками и атакуют КАБами – видео. Российская армия на протяжении 22 февраля предприняла попытку наступления на линии "Часов Яр – Хромово – Бахмут", однако отступила из-за потери большого количества бронированной техники. Об этом сообщил пресс-центр Сухопутных войск ВСУ. В комментарии для LIGA.net начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш назвал цели, преследуемые врагом на Бахмутском направлении, и рассказал о массированном использовании управляемых авиабомб (подробнее).

9. ВСУ: Район Марьинки – одна из самых горячих точек на фронте. Десятки атак РФ с авиацией. В течение суток российские оккупанты 31 раз пытались прорвать оборону украинских войск на Марьинском направлении – этот отрезок фронта является одним из самых "горячих". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий (подробнее).

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