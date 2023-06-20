Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 20 червня

1. Вибухи у Львові. Росіяни влучили у критичну інфраструктуру міста. Львів атакували ворожі дрони-камікадзе типу Shahed. Росіяни поцілили у критично важливий об'єкт, було три влучання (детальніше).

2. Повітряні сили: Українська ППО знищила 32 з 35 "шахедів" вночі. Вночі 20 червня Росія атакувала Україну 35 дронами-камікадзе Shahed 136/131, Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 з них (детальніше).

3. Євросоюз готує для України 50 млрд євро на чотири роки. Європейська комісія готує для України новий пакет фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Таку пропозицію мають озвучити уже сьогодні, напередодні міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Лондоні 21-22 червня (детальніше).

4. Щоб ЄС почав говорити з Україною про членство, потрібно виконати ще п'ять умов – Reuters. З дня набуття статусу країни-кандидата влітку 2022 року Україна виконала дві з семи необхідних умов для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, зокрема щодо судової реформи та боротьби з корупцією (детальніше).

5. Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії. 20 червня Зеленський призначив заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника надзвичайним і повноважним послом у Бразилії (детальніше).

6. Заступник Резнікова вирушить послом у країну з 1,4 млрд населення – Індію. 20 червня Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука повноважним і надзвичайним послом України в Індії (детальніше).

7. Україна відновлює велику приватизацію. Зеленський підписав закон. Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні минулого року. Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня (детальніше).

8. Буданов: Охолоджувач Запорізької АЕС заміновано РФ. Якщо підірвуть – можуть бути значні проблеми. Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції, розповів очільник ГУР (детальніше).

9. Україна повернула з Угорщини трьох військовополонених. Посольству України в Будапешті вдалося вивезти з Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка, повідомляють в МЗС (детальніше).

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