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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июня

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июня - Фото
Охотники за "шахедами" (фото – Нацгвардия)

1. Взрывы во Львове. Россияне попали в критическую инфраструктуру города. Львов атаковали вражеские дроны-камикадзе типа Shahed. Россияне попали в критически важный объект, было три попадания (подробнее).

2. Воздушные силы: Украинская ПВО уничтожила 32 из 35 "шахедов" ночью. Ночью 20 июня Россия атаковала Украину 35 дронами-камикадзе Shahed 136/131, Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 из них (подробнее).

3. Евросоюз готовит для Украины 50 млрд евро на четыре года. Европейская комиссия готовит для Украины новый пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годов. Такое предложение должны озвучить уже сегодня, накануне международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Лондоне 21-22 июня (подробнее).

4. Чтобы ЕС начал говорить с Украиной о членстве, нужно выполнить еще пять условий – Reuters. Со дня обретения статуса страны-кандидата летом 2022 года Украина выполнила два из семи необходимых условий для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, в частности, о судебной реформе и борьбе с коррупцией (подробнее).

5. Зеленский назначил Мельника послом в Бразилии. 20 июня Зеленский назначил заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника чрезвычайным и полномочным послом в Бразилии (подробнее).

6. Заместитель Резникова отправится послом в страну из 1,4 млрд населения – Индию. 20 июня Зеленский назначил заместителя министра обороны Александра Полищука полномочным и чрезвычайным послом Украины в Индии (подробнее).

7. Украина возобновляет крупную приватизацию. Зеленский подписал закон. Аукционы по продаже крупных государственных активов на период военного положения были заблокированы соответствующим законом в июне прошлого года. Рада разблокировала крупную приватизацию 30 мая (подробнее).

8. Буданов: Охладитель Запорожской АЭС заминирован РФ. Если взорвут – могут возникнуть значительные проблемы. Российские оккупанты заминировали охладитель Запорожской атомной электростанции, рассказал глава ГУР (подробнее).

9. Украина вернула из Венгрии трех военнопленных. Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка, сообщают в МИД (подробнее).

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