Глава МЗС Туреччини закликав Росію та Україну "використати можливість" у Стамбулі

Хакан Фідан підкреслив, що війна й надалі призводить до людських жертв, тому нагальна потреба зупинити бойові дії стає ще гострішою

Хакан Фідан (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан перед початком переговорів української та російської делегацій у Стамбулі закликав сторони скористатися можливістю для досягнення миру. Його цитує CNN.

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"Ця зустріч знаменує собою перший прямий контакт з березня 2022 року. Ми повинні скористатися цією можливістю, щоб досягти прогресу на шляху до миру", – сказав він, побажавши переговорним командам України та Росії "успіхів".

Він підкреслив, що війна й надалі призводить до людських жертв, тому нагальна потреба зупинити бойові дії стає ще гострішою. За словами очільника турецької дипломатії, "подальший розвиток подій залежатиме від рішень, які ми ухвалимо, та дій, які здійснимо".

О 13:40 у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України та РФ. Суспільне з посиланням на джерело в українській команді писало, що у російської делегації в останню хвилину з'явилася вимога, щоб американці не були присутні на зустрічі.

У заяві також зазначили, що українська делегація прибула з чіткими повноваженнями та налаштована на обговорення як припинення вогню, так і можливості особистої зустрічі між президентом Зеленським і диктатором Путіним.

11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".

Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.

У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".

15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію до Стамбула. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах з Росією в Стамбулі 15-16 травня.