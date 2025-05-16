Глава МИД Турции призвал Россию и Украину "использовать возможность" в Стамбуле

Хакан Фидан подчеркнул, что война и дальше приводит к жертвам, поэтому насущная потребность остановить боевые действия становится еще более острой

Хакан Фидан (Фото: ЕРА/ERDEM SAHIN)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан перед началом переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле призвал стороны воспользоваться возможностью для достижения мира. Его цитирует CNN.

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"Эта встреча знаменует собой первый прямой контакт с марта 2022 года. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы добиться прогресса на пути к миру", – сказал он, пожелав переговорным командам Украины и России "успехов".

Он подчеркнул, что война и дальше приводит к человеческим жертвам, поэтому настоятельная потребность остановить боевые действия становится еще более острой. По словам главы турецкой дипломатии, "дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений, которые мы примем, и действий, которые осуществим".

В 13.40 в Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и РФ. Суспильне со ссылкой на источник в украинской команде писало, что у российской делегации в последнюю минуту появилось требование, чтобы американцы не присутствовали на встрече.

В заявлении отметили, что украинская делегация прибыла с четкими полномочиями и настроена на обсуждение как прекращения огня, так и возможности личной встречи между президентом Зеленским и диктатором Путиным.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".

Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.

В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".

15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.