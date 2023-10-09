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"Це лише початок". Нетаньягу наказав розпочати "безпрецедентну" операцію проти ХАМАСу

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 23:09

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наприкінці третього дня війни виступив із новим зверненням, в якому заявив, що наказав здійснити п'ять дій, серед яких і старт масштабної операції проти ХАМАСу.

1. Перемогти тих терористів, які досі перебувають у Ізраїлі, і запобігти проникненню інших. Це операція, яка ще продовжується.

2. Перейти до масштабної, безпрецедентної наступальної операції проти ХАМАСу – ця операція зараз проводиться.

3. Зберігати спокійну обстановку на інших фронтах – на півночі, обличчям до обличчя з Хезболлою, в Юдеї та Самарії, а також усередині Ізраїлю.

4. Продовжувати залучати міжнародну підтримку для проведення операції.

5. Цей пункт він назвав найважливішим – зміцнювати національну єдність Ізраїлю. Він заявив, що "суперечності між нами закінчилися, і коли ми єдині, ми перемагаємо".

Нетаньягу сказав, що Ізраїль тільки почав завдавати ударів по ХАМАСу, і що картини руйнувань у секторі Газа – "це лише початок".

"Ми знищили сотні терористів і не зупинимося на досягнутому", – заявив ізраїльський прем'єр.

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Нетаньягу наголосив, що Ізраїль веде війну за своє існування, а звірства, вчинені ХАМАСом, не спостерігалися з часів ІДІЛ.

"Ми знаходимося на третьому дні операції. Ми ведемо операцію за свій дім, війну за забезпечення нашого існування, війну, яку ми виграємо. Цю війну нав'язав нам ганебний ворог – звірі, які прославляють вбивство жінок, дітей та старих людей", – заявив ізраїльський прем'єр.

Він сказав, що Ізраїль завжди знав, що таке ХАМАС, а тепер і весь світ знає, що "ХАМАС – це ІДІЛ".

Раніше сьогодні Нетаньягу опублікував відео ударів по сектору Газа, заявивши, що "ми розпочали".

  • 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: перетнув кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа. ЦАХАЛ заявив про старт операції "Залізні мечі" у відповідь.
  • 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Газа. Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.
  • Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Газа.

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Оксана Житнюк
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛБеньямін Нетаньягу
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