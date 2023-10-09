"Это только начало". Нетаньяху приказал начать "беспрецедентную" операцию против ХАМАСа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце третьего дня войны выступил с новым обращением, в котором заявил, что приказал совершить пять действий, среди которых и старт масштабной операции против ХАМАСа.

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1. Победить тех террористов, которые все еще находятся в Израиле, и не допустить проникновения других. Это операция, которая еще продолжается.

2. Перейти к масштабной, беспрецедентной наступательной операции против ХАМАСа – эта операция сейчас проводится.

3. Сохранять спокойную обстановку на других фронтах – на севере, лицом к лицу с Хезболлой, в Иудее и Самарии, а также внутри Израиля.

4. Продолжать привлекать международную поддержку для проведения операции.

5. Этот пункт он назвал наиболее важным – укреплять национальное единство Израиля. Он заявил, что "разногласия между нами закончились, и когда мы едины, мы побеждаем".

Нетаньяху сказал, что Израиль только начал наносить удары по ХАМАСу, и что картины разрушений в секторе Газа – "это только начало".

"Мы уничтожили сотни террористов и не остановимся на достигнутом", – заявил израильский премьер.

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Нетаньяху подчеркнул, что Израиль ведет войну за свое существование, а зверства, совершенные ХАМАСом, не наблюдались со времен ИГИЛ.

"Мы находимся на третьем дне операции. Мы ведем операцию за свой дом, войну за обеспечение нашего существования, войну, которую мы выиграем. Эту войну навязал нам презренный враг – звери, прославляющие убийство женщин, детей и стариков", – заявил израильский премьер.

Он сказал, что Израиль всегда знал, что такое ХАМАС, а теперь и весь мир знает, что "ХАМАС – это ИГИЛ".

Ранее сегодня Нетаньяху опубликовал видео ударов по сектору Газа, заявив, что "мы начали".

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: пересек границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. ЦАХАЛ заявил о старте операции "Железные мечи" в ответ.

8 октября Израиль официально объявил состояние войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа. Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа.

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