П'ять головних новин України та світу на 22:00 10 жовтня
- Володимир Зеленський показав План перемоги Стармеру. Під час візиту до Великої Британії президент України зустрівся із прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Зеленський представив йому План перемоги, але насамперед все, що стосується військового посилення України.
- Українські військові вдарили по аеродрому "Ханська" в російській Адигеї, уражено склади БК. У ніч на 10 жовтня Сили оборони завдали удару по аеродрому, де базувалися літаки Су-34 та Су-27. За інформацією від співрозмовників LIGA.net, у момент удару на аеродромі перебували 12 бортів Су-34, два борти Diamond DA42, 37 бортів Л-39, чотири борти Су-35С і два борти Мі-8.
- У російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили, що Вікторія померла у полоні. Як повідомив представник ГУР Андрій Юсов, журналістка була включена до обмінного списку і незабаром мала бути вдома. Її якраз етапували у СІЗО "Лефортово" у Москві для майбутнього обміну.
- Росія анонімно вербує іноземок для збирання "шахедів". За інформацією Associated Press, Росія вербує молодих жінок 18-22 років із країн Африки, Азії та Латинської Америки, обіцяючи їм безкоштовний переліт та стажування в Європі. Але щойно вони прибувають до Татарстану жінки дізнавалися, що їхня робота складатиметься у зборі "шахедів" для війни проти України.
- Депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка відкликали з комітетів Ради. Верховна Рада на засіданні 10 жовтня проголосувала 245 голосами за те, щоб Дмитрука було відкликано з посади члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, а Одарченка – з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.
- У МЗС звинуватили правлячу партію Грузії у спекуляції на горі України. У міністерстві відреагували на заяву прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе про те, що скандальні передвиборчі банери "оголили правду про Україну". У відомстві здивовані спробами чинної влади країни стерти з пам'яті грузинського народу численні злочини Росії, які вона продовжує вчиняти, зокрема й в Україні.
Читайте також головні тексти дня:
Іноземці зможуть обіймати офіцерські посади у ЗСУ: Рада ухвалила закон
Недоїдання, неприємний запах та насильство. Результати перевірки у спецустанові під Львовом
Росія заявила про "знищення" дивізіону Patriot. Гнат розповів, що сталося 9 жовтня
Як працюватиме кредит на €35 млрд, за який заплатить Росія – схема від ЄС