Пять главных новостей Украины и мира на 22:00 10 октября
- Владимир Зеленский показал Плане победы Стармеру. Во время визита в Великобританию президент Украины встретился с премьер-министром страны Киром Стармером. Зеленский представил ему План победы, но прежде всего все, что касается военного усиления Украины.
- Украинские военные ударили по аэродрому "Ханская" в российской Адыгее, поражены склады БК. В ночь на 10 октября Силы обороны нанесли удар по аэродрому, где базировались самолеты Су-34 и Су-27. По информации от собеседников LIGA.net, в момент удара на аэродроме находились 12 бортов Су-34, два борта Diamond DA42, 37 бортов Л-39, четыре борта Су-35С и два борта Ми-8.
- В российском плену умерла украинская журналистка Виктория Рощина. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными подтвердили, что Виктория умерла в плену. Как сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, журналистка была включена в обменный список и вскоре должна была быть дома. Ее как раз этапировали в СИЗО "Лефортово" в Москве для предстоящего обмена.
- Россия анонимно вербует иностранок для сборки "шахедов". По информации Associated Press, Россия вербует молодых женщин 18-22 лет из стран Африки, Азии и Латинской Америки, обещая им бесплатный перелет и стажировку в Европе. Но как только они прибывают в Татарстан женщины узнавали, что их работа будет состоять в сборе "шахедов" для войны против Украины.
- Депутатов-беглецов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко отозвали из комитетов Рады. Верховная Рада на заседании 10 октября проголосовала 245 голосами за то, чтобы Дмитрук был отозван с должности члена комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, а Одарченко – с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики.
- В МИД обвинили правящую партию Грузии в спекуляции на горе Украины. В министерстве отреагировали на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что скандальные предвыборные баннеры "обнажили правду об Украине". В ведомстве удивлены попытками действующей власти страны стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, которые она продолжает совершать, в том числе и в Украине.
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