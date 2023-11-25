Шість головних новин України та світу на 19:00 25 листопада

1. Росіяни випустили рекордну кількість "шахедів" за всю війну – збито 74 з 75. У ніч на 25 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе Shahed. Сили оборони знищили 71 з 75 безпілотників та одну керовану авіаракету Х-59, повідомили Повітряні сили. Згодом відомство уточнило, що захисникам вдалося знищили 74 з 75 безпілотників (детальніше).

2. Зеленський у День пам'яті жертв голодоморів: Зло не було зупинене – зараз зупиняємо ми. Світ має об'єднатися та засудити злочини минулого й зупинити злочини сьогодення, російське зло не було зупинене раніше, зараз його зупиняють українці. Про це розповів президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів (детальніше).

3. ДБР: У Рівненського депутата знайшли $4 млн, зброю, елітні автівки та землю. Державне бюро розслідувань повідомило, що знайшло незадекларовані статки на мільйони доларів у депутата Рівненської обласної ради, заступника голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". Джерело LIGA.net у правоохоронних органах заявило, що підозрюваним є Віталій Сухович – депутат від політичної партії "Сила і честь" (детальніше).

4. Чорні Shahed. ЗСУ: Карбон поглинає РЛС, колір ускладнює прив'язку до цілі. Росіяни почали використовувати дрони-камікадзе Shahed чорного кольору з покриттям з карбономатеріалу, повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Карбон є поглинаючим матеріалом для радіолокаційного сигналу, а чорний колір ускладнює візуальну прив'язку для протиповітряної оборони, пояснив він в етері телемарафону (детальніше).

5. Україна домовилася з союзниками про "дуже потужні" ППО для Одеської області – Зеленський. Президент Володимир Зеленський на пресконференції Grain from Ukraine у Києві заявив, що Одеська область буде захищена "дуже потужними" системами протиповітряної оборони (детальніше).

6. Україна отримає військові катери для захисту суден у "зерновому коридорі" – президент. Україна домовилась з західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції Grain from Ukraine у Києві (детальніше).

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