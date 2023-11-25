Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 25 ноября

1. Россияне выпустили рекордное количество "шахедов" за всю войну – сбито 74 из 75. В ночь на 25 ноября российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 71 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59, сообщили воздушные силы. Впоследствии ведомство уточнило, что защитникам удалось уничтожить 74 из 75 беспилотников (подробнее).

2. Зеленский в День памяти жертв голодоморов: Зло не было остановлено – сейчас останавливаем мы. Мир должен объединиться и осудить преступления прошлого и остановить нынешние преступления, российское зло не было остановлено раньше, сейчас его останавливают украинцы. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов (подробнее).

3. ГБР: У Ровенского депутата нашли $4 млн, оружие, элитные автомобили и землю. Государственное бюро расследований сообщило, что нашло незадекларированное состояние на миллионы долларов у депутата Ровенского областного совета, заместителя председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины". Источник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что подозреваемым является Виталий Сухович – депутат от политической партии "Сила и честь" (подробнее).

4. Черные Shahed. ВСУ: Карбон поглощает РЛС, цвет усложняет привязку к цели. Россияне начали использовать дроны-камикадзе Shahed черного цвета с покрытием из карбономатериала, сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, а черный цвет усложняет визуальную привязку для противовоздушной обороны, пояснил он в эфире телемарафона (подробнее).

5. Украина договорилась с союзниками о "очень мощных" ПВО для Одесской области – Зеленский. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве заявил, что Одесская область будет защищена "очень мощными" системами противовоздушной обороны (подробнее).

6. Украина получит военные катера для защиты судов в "зерновом коридоре" – президент. Украина договорилась с западными союзниками о получении военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции Grain from Ukraine в Киеве (подробнее).

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