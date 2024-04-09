Спікер Держдепу США про вступ України в НАТО: Це все залежить від завершення війни

У США назвали вступ України в НАТО "процесом, який рухається"

Метью Міллер (Скриншот з відео)

У США заявили, що змін щодо "графіку" вступу України в НАТО немає – країна зможе будувати майбутнє в Альянсі лише після завершення російсько-української війни. Водночас – це "процес, який рухається". Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер.

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На запитання, чи була дискусія з приводу графіку вступу України в НАТО після нещодавньої заяви генсека Єнса Столтенберга про майбутнє України в Альянсі, Міллер відповів: "Нічого не змінилося щодо схвалення графіку. Це все ще залежить від завершення війни".

"Ми чітко дали зрозуміти, що, зрештою, це процес, який рухається", – додав Міллер.

3 квітня Столтенберг заявив, що всі члени Альянсу згодні з тим, що Україна стане членом НАТО.

Водночас віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що рішення щодо запрошення України в НАТО не підтримують дві країни Альянсу – США та Німеччина. Свій скепсис вони пояснюють тим, що таке запрошення є "реальним рішенням".

3 квітня держсекретар США заявив про необхідність створення дорожньої карти вступу України в НАТО напередодні липневого саміту Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні.

4 квітня глава українського МЗС Кулеба заявив, що наразі НАТО не має інструментів, щоб надати Україні $100 млрд допомоги протягом п'яти років. Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що в НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для допомоги Україні.

Очільники української та німецької дипломатії повідомили, що західні союзники на чолі з ФРН домовилися посилити українську ППО, надіславши їй додаткові системи, зокрема Patriot.

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