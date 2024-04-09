Спикер Госдепа США о вступлении Украины в НАТО: Это все зависит от завершения войны

Метью Міллер (Скриншот з відео)

В США заявили, что изменений относительно "графика" вступления Украины в НАТО нет – страна сможет строить будущее в Альянсе только после завершения российско-украинской войны. В то же время – это "процесс, который движется". Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

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На вопрос, была ли дискуссия по поводу графика вступления Украины в НАТО после недавнего заявления генсека Йенса Столтенберга о будущем Украины в Альянсе, Миллер ответил: "Ничего не изменилось по поводу одобрения графика. Это все еще зависит от завершения войны".

"Мы четко дали понять, что, в конце концов, это движущийся процесс", – добавил Миллер.

3 апреля Столтенберг заявил, что все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО.

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что решение о приглашении Украины в НАТО не поддерживают две страны Альянса – США и Германия. Свой скепсис они объясняют тем, что такое приглашение есть "реальное решение".

3 апреля госсекретарь США заявил о необходимости создания дорожной карты вступления Украины в НАТО в преддверии июльского саммита Альянса, который состоится в Вашингтоне.

4 апреля глава украинского МИД Кулеба заявил, что в настоящее время у НАТО нет инструментов, чтобы предоставить Украине $100 млрд помощи в течение пяти лет. Глава МИД Польши Сикорский сказал, что в НАТО договорились о создании специальной миссии Альянса для помощи Украине.

Главы украинской и немецкой дипломатии сообщили, что западные союзники во главе с ФРГ договорились усилить украинскую ПВО, прислав ей дополнительные системы, в том числе Patriot.

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