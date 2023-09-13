У НАТО немає інформації про навмисну атаку Росії на Румунію

НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисну атаку Росії на територію союзників, заявив речник Альянсу Ділан Вайт. Так він прокоментував інформацію про те, що в Румунії знайшли уламки безпілотника після російської атаки на дунайські порти України, передає Sky News.

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"У НАТО немає інформації, яка б вказувала на будь-яку навмисну атаку Росії на територію союзників. НАТО солідарне з нашим союзником Румунією", – сказав Вайт.

За його словами, НАТО продовжує стежити за ситуацією "в тісному контакті з владою Румунії".

Це вже втретє за тиждень, коли Румунія повідомляє про ідентифікацію уламків дронів на своїй території, зауважує Sky News.

Щодо цього Вайт сказав, що він повідомив союзникам про виявлені втретє в Румунії фрагменти дронів, подібних до тих, які використовує РФ.

"Влада Румунії залишається у стані готовності та проводить повне розслідування", – зазначив речник НАТО.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Ангел Тилвер підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона у 14 км від кордону з Україною.

Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".

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