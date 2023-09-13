У НАТО нет информации об умышленной атаке России на Румынию

У НАТО нет информации, указывающей на умышленную атаку России на территорию союзников, заявил спикер Альянса Дилан Уайт. Так он прокомментировал информацию о том, что в Румынии обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на дунайские порты Украины, передает Sky News.

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"У НАТО нет информации, которая указывала бы на любую умышленную атаку России на территорию союзников. НАТО солидарно с нашим союзником Румынией", – сказал Уайт.

По его словам, НАТО продолжает следить за ситуацией " в тесном контакте с властями Румынии ".

Это уже третий раз за неделю, когда Румыния сообщает об идентификации обломков дронов на своей территории, отмечает Sky News.

В этом отношении Уайт сказал, что он сообщил союзникам об обнаруженных третий раз в Румынии фрагментах дронов, подобных тем, которые использует РФ.

"Власти Румынии остаются в состоянии готовности и проводят полное расследование", – отметил представитель НАТО.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".

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