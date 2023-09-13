У НАТО нет информации об умышленной атаке России на Румынию
У НАТО нет информации, указывающей на умышленную атаку России на территорию союзников, заявил спикер Альянса Дилан Уайт. Так он прокомментировал информацию о том, что в Румынии обнаружили обломки беспилотника после российской атаки на дунайские порты Украины, передает Sky News.
"У НАТО нет информации, которая указывала бы на любую умышленную атаку России на территорию союзников. НАТО солидарно с нашим союзником Румынией", – сказал Уайт.
По его словам, НАТО продолжает следить за ситуацией " в тесном контакте с властями Румынии ".
Это уже третий раз за неделю, когда Румыния сообщает об идентификации обломков дронов на своей территории, отмечает Sky News.
В этом отношении Уайт сказал, что он сообщил союзникам об обнаруженных третий раз в Румынии фрагментах дронов, подобных тем, которые использует РФ.
"Власти Румынии остаются в состоянии готовности и проводят полное расследование", – отметил представитель НАТО.
- 4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.
- 6 сентября министр обороны Румынии Ангел Тилвер подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.
- Генсек НАТО заявил, что падение обломков "шахеда" в Румынии не было "преднамеренной атакой".
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