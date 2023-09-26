У Кривому Розі вдруге за день чути вибухи. Вілкул пише, що "все нормально"
У Кривому Розі вдруге за день 26 вересня пролунали вибухи. "Голова військової адміністрації" міста Олександр Вілкул заявив, що "все нормально". Про це він написав у Telegram.
Близько 09:17 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу.
Вже о 09:26 у Кривому Розі пролунав вибух.
Командування Повітряних сил попередило про загрозу ударних безпілотників.
Вілкул заявив, що "все нормально" і пообіцяв розкрити деталі пізніше.
Місцеві пабліки пишуть про можливу роботу протиповітряної оборони. Іншої офіційної інформації поки що немає.
Раніше стало відомо про прильоти в порту Ізмаїла на кордоні з Румунією, є руйнування та постраждалі. Загалом ворог випустив 38 дронів, ППО збила 26 цілей.
Також вранці окупанти вдарили ракетою по підприємству у Кривому Розі. Крім цього, зафіксовано приліт в об'єкт інфраструктури на Черкащині.
- 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
- 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там виявили уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
- Генсек НАТО заявив, що падіння уламків "шахеда" в Румунії не було "навмисною атакою".
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