RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

В озері молдовського села знайшли уламки ракети. Це за 40 км від Кишинева – фото, мапа

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 13:40
В озері молдовського села знайшли уламки ракети. Це за 40 км від Кишинева – фото, мапа - Фото
Фото: МВС Молдови

У міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що в озері Харбовець біля села Фарладани, що приблизно за 40 кілометрів від Кишинева, виявили уламки ракети.

Про знахідку повідомили місцеві жителі ввечері 27 вересня. Влада констатувала, що уламки належать ракеті, зараз фахівці визначають її тип та походження.

Уламки ракети

У районі озера біля села ввели особливі заходи безпеки, оскільки вибуховий компонент ракети, що розбилася, може ще залишатися на дні озера.

Зараз територію закрито для відвідування людьми, а поліція охороняє периметр.

Фото: МВС Молдови

На місце події прибув також глава МВС Молдови Адріан Ефрос. У відомстві зазначили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані за кілометр від небезпечної зони.

Карта: Google

  • 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
  • 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
  • 18 вересня невідомий безпілотник виявили у курортному містечку Болгарії – за 70 км від Румунії.

Читайте також: Румунів закликали ховатися в укриття під час російських атак на порти Дунаю

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаракетаМолдовауламок
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 