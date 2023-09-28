В озері молдовського села знайшли уламки ракети. Це за 40 км від Кишинева – фото, мапа
У міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що в озері Харбовець біля села Фарладани, що приблизно за 40 кілометрів від Кишинева, виявили уламки ракети.
Про знахідку повідомили місцеві жителі ввечері 27 вересня. Влада констатувала, що уламки належать ракеті, зараз фахівці визначають її тип та походження.
У районі озера біля села ввели особливі заходи безпеки, оскільки вибуховий компонент ракети, що розбилася, може ще залишатися на дні озера.
Зараз територію закрито для відвідування людьми, а поліція охороняє периметр.
На місце події прибув також глава МВС Молдови Адріан Ефрос. У відомстві зазначили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані за кілометр від небезпечної зони.
- 4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.
- 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.
- 18 вересня невідомий безпілотник виявили у курортному містечку Болгарії – за 70 км від Румунії.
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