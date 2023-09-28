В озері молдовського села знайшли уламки ракети. Це за 40 км від Кишинева – фото, мапа

У міністерстві внутрішніх справ Молдови заявили, що в озері Харбовець біля села Фарладани, що приблизно за 40 кілометрів від Кишинева, виявили уламки ракети.

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Про знахідку повідомили місцеві жителі ввечері 27 вересня. Влада констатувала, що уламки належать ракеті, зараз фахівці визначають її тип та походження.

У районі озера біля села ввели особливі заходи безпеки, оскільки вибуховий компонент ракети, що розбилася, може ще залишатися на дні озера.

Зараз територію закрито для відвідування людьми, а поліція охороняє периметр.

На місце події прибув також глава МВС Молдови Адріан Ефрос. У відомстві зазначили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані за кілометр від небезпечної зони.

4 вересня в МЗС повідомили, що вночі в районі Ізмаїльського порту російські дрони-камікадзе Shahed-136 впали та здетонували на території Румунії. Це підтвердили й у ДПСУ.

6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тілвар підтвердив, що на території Румунії виявлено сліди, ймовірно, падіння дрона. 9 вересня там знайшли уламки ще одного дрона, схожого на безпілотники армії РФ. А 13 вересня румуни знайшли уламки дрона за 14 км від кордону з Україною.

18 вересня невідомий безпілотник виявили у курортному містечку Болгарії – за 70 км від Румунії.

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