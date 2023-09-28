В озере молдавского села обнаружили обломки ракеты. Это в 40 км от Кишинева – фото, карта

В министерстве внутренних дел Молдовы заявили, что в озере Харбовец возле села Фарладаны, которое примерно в 40 километрах от Кишинева, обнаружили обломки ракеты.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

О находке сообщили местные жители вечером 27 сентября. Власти констатировали, что обломки принадлежат ракете, сейчас специалисты определяют ее тип и происхождение.

В районе озера возле села ввели особые меры безопасности, поскольку взрывной компонент разбившейся ракеты может еще оставаться на дне озера.

Сейчас территория закрыта для посещения людьми, а полиция охраняет периметр.

На место происшествия прибыл глава МВД Молдовы Адриан Эфрос. В ведомстве отметили, что опасности для населения нет, территория изолирована, а первые дома расположены в километре от опасной зоны.

4 сентября в МИД сообщили, что ночью в районе Измаильского порта российские дроны-камикадзе Shahed-136 упали и сдетонировали на территории Румынии. Это подтвердили и в ГПСУ.

6 сентября министр обороны Румынии Анджел Тилвар подтвердил, что на территории Румынии обнаружены следы, вероятно, падения дрона. 9 сентября там обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на беспилотники армии РФ. А 13 сентября румыны обнаружили обломки дрона в 14 км от границы с Украиной.

18 сентября неизвестный беспилотник обнаружили в курортном городке Болгарии – в 70 км от Румынии.

Читайте также: Румыны призвали прятаться в укрытие во время российских атак на порты Дуная

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.