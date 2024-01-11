Відкликання законопроєкту не означає зупинення мобілізації – нардеп Костенко

Потрібні військовослужбовці, щоби захищати країну. Завдання парламенту – щоб люди йшли до армії на законних підставах, наголосив Костенко

Роман Костенко (Фото - Facebook Роман Костенко)

Повернення парламентом на доопрацювання законопроєкту про мобілізацію не означає, що мобілізацію зупинено, оскільки вона ведеться на підставі указу президента та чинних норм закону. Про це заявив народний депутат фракції Голос та член парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко у коментарі для LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Мобілізація у нас триває, ніхто її не скасовував. У нас мобілізація відбувається згідно з указом президента, який затверджений Верховною Радою і кожні три місяці продовжується", – сказав Костенко.

Нардеп підкреслює, що мобілізація, як і раніше, необхідна, хоча її останнім часом з різних причин "пригальмовували".

Є позиція Генштабу: потрібні військовослужбовці, щоби захищати країну. Завдання парламенту – щоб люди йшли до армії на законних підставах, наголосив Костенко.

Він вважає, що закон про мобілізацію має "не лише обмежувати права, наділяти зобов'язаннями, а й забезпечувати мотивацію".

11 січня Верховна Рада мала розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Проте на закритому засіданні Погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання в уряд. Згодом уряд відкликав законопроєкт.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення списку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для тих, хто ухиляється, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін. 28 грудня спікер Руслан Стефанчук заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає жорсткі заходи, однак інакше війну не виграти.

Читайте також: Законопроєкт про мобілізацію. Умєров: Вже підготували нову редакцію