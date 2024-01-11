Отзыв законопроекта не означает остановки мобилизации – нардеп Костенко

Нужны военнослужащие, чтобы защищать страну. Задача парламента – чтобы люди шли в армию на законных основаниях, подчеркнул Костенко

Роман Костенко (Фото - Facebook Роман Костенко)

Возвращение парламентом на доработку законопроекта о мобилизации не означает, что мобилизация остановлена, так как она ведется на основании указа президента и действующих норм закона. Об этом заявил народный депутат фракции Голос и член парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в комментарии для LIGA.net.

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"Мобилизация у нас продолжается, никто ее не отменял. У нас мобилизация проходит согласно указу президента, который утвержден Верховной Радой и каждые три месяца продлевается", – сказал Костенко.

Нардеп подчеркивает, что мобилизация по-прежнему необходима, хотя ее в последнее время по разным причинам "притормаживали".

Есть позиция Генштаба: нужны военнослужащие, чтобы защищать страну. Задача парламента – чтобы люди шли в армию на законных основаниях, подчеркнул Костенко.

Он считает, что закон о мобилизации должен "не только ограничивать права, наделять обязательствами, но и обеспечивать мотивацию".

11 января Верховная Рада должна была рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Впоследствии правительство отозвало законопроект.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.

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