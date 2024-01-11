Отзыв законопроекта не означает остановки мобилизации – нардеп Костенко
Возвращение парламентом на доработку законопроекта о мобилизации не означает, что мобилизация остановлена, так как она ведется на основании указа президента и действующих норм закона. Об этом заявил народный депутат фракции Голос и член парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в комментарии для LIGA.net.
"Мобилизация у нас продолжается, никто ее не отменял. У нас мобилизация проходит согласно указу президента, который утвержден Верховной Радой и каждые три месяца продлевается", – сказал Костенко.
Нардеп подчеркивает, что мобилизация по-прежнему необходима, хотя ее в последнее время по разным причинам "притормаживали".
Есть позиция Генштаба: нужны военнослужащие, чтобы защищать страну. Задача парламента – чтобы люди шли в армию на законных основаниях, подчеркнул Костенко.
Он считает, что закон о мобилизации должен "не только ограничивать права, наделять обязательствами, но и обеспечивать мотивацию".
11 января Верховная Рада должна была рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании Согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку в правительство. Впоследствии правительство отозвало законопроект.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение списка лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклоняющихся, расширяются полномочия органов местной власти по проведению мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений. 28 декабря спикер Руслан Стефанчук заявил, что новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, однако иначе войну не выиграть.
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