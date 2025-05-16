Єрмак: Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком, це не спрацює
Росії не вдасться прив'язати переговори, які відбуваються між українською та російською делегаціями у Стамбулі 16 травня, до переговорів, які відбувалися навесні 2022 року. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це виключно місто Стамбул. І нічого більше", – написав він.
Єрмак вважає, що Росії не вдасться втілити свій задум.
"Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", – заявив він.
Напередодні початку переговорів представники російської влади, зокрема помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський, який очолює російську делегацію, заявляли, що вважають зустріч у Стамбулі "відновленням стамбульських переговорів 2022 року".
- 11 травня Путін запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня у Стамбулі без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України й Росії".
- Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі та чекатиме на нього там. А 13 травня президент підтвердив візит до Туреччини й анонсував переговори з Ердоганом.
- У Британії звернули увагу, що Росія спрямувала на переговори до Туреччини представників "низького рівня". А сам Зеленський назвав рівень російської делегації в Туреччині "бутафорським".
- 15 травня Зеленський заявив, що через повагу до партнерів все ж скерував українську делегацію у Стамбул. Ввечері він затвердив склад української делегації для участі у переговорах із Росією в Стамбулі 15-16 травня.
- 16 травня розпочалася зустріч делегацій України та Росії.