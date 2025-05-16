Єрмак: Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком, це не спрацює

Українська делегація на переговорах у Стамбулі (Фото: Андрій Єрмак)

Росії не вдасться прив'язати переговори, які відбуваються між українською та російською делегаціями у Стамбулі 16 травня, до переговорів, які відбувалися навесні 2022 року. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Росіяни хочуть будувати асоціації з 2022 роком. Але все, що повʼязує з цим перемовини – це виключно місто Стамбул. І нічого більше", – написав він.

Єрмак вважає, що Росії не вдасться втілити свій задум.

"Всі спроби росіян привʼязати сьогоднішній день до 2022 року не спрацюють", – заявив він.

Напередодні початку переговорів представники російської влади, зокрема помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський, який очолює російську делегацію, заявляли, що вважають зустріч у Стамбулі "відновленням стамбульських переговорів 2022 року".