Ермак: Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом, это не сработает

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле (Фото: Андрей Ермак)

России не удастся привязать переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая к переговорам, которые проходили весной 2022 года. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул. И ничего больше", – написал он.

Ермак считает, что России не удастся воплотить свой замысел.

"Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", – заявил он.

В преддверии начала переговоров представители российских властей, в том числе помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявляли, что считают встречу в Стамбуле "возобновлением стамбульских переговоров 2022 года".