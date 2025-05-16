Ермак: Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом, это не сработает
России не удастся привязать переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая к переговорам, которые проходили весной 2022 года. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры – это исключительно город Стамбул. И ничего больше", – написал он.
Ермак считает, что России не удастся воплотить свой замысел.
"Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают", – заявил он.
В преддверии начала переговоров представители российских властей, в том числе помощник российского диктатора Владимира Путина Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявляли, что считают встречу в Стамбуле "возобновлением стамбульских переговоров 2022 года".
- 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Трамп назвал это "потенциально большим днем для Украины и России".
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. А 13 мая президент подтвердил визит в Турцию и анонсировал переговоры с Эрдоганом.
- В Британии обратили внимание, что Россия направила на переговоры в Турцию представителей "низкого уровня". Сам Зеленский назвал уровень российской делегации в Турции "бутафорским".
- 15 мая Зеленский заявил, что из-за уважения к партнерам все же направил украинскую делегацию в Стамбул. Вечером он утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Россией в Стамбуле 15-16 мая.
- 16 мая началась встреча делегаций Украины и России.