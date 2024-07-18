Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії: подякував за рішення інвестувати в ОПК України
Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Про це голова української держави повідомив у X (колишній Twitter).
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"Україна цінує лідерство Данії у наданні підтримки у секторі безпеки, зокрема шляхом надання 19 пакетів оборонної допомоги", – написав Зеленський.
Під час зустрічі політики обговорили імплементацію безпекової угоди, українську потребу у розширенні тренувальних місій для пілотів, а також відновлення України та євроінтеграцію.
Зеленський подякував уряду Данії за рішення інвестувати в українську оборонну промисловість.
Данія першою у світі почала купувати зброю для ЗСУ в українських виробників. Зокрема, 11 липня держава замовила для України 18 самохідних артилерійських установок "Богдана".
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- 12 липня Зеленський наголосив на необхідності розширення навчальних програм для українських льотчиків на винищувачах F-16.
- 17 липня голова фракції СН заявив, що Бельгія, Нідерланди, Данія та інші союзники пообіцяли вже вдвічі більше літаків, ніж Україна має навчених льотчиків та інженерів для обслуговування західної авіації.
- 18 липня у Британії Зеленський взяв участь у саміті Європейського політичного співтовариства. Президент мав аудієнцію у британського монарха Чарльза III, а також він підписав безпекову угоду зі Словенією.
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