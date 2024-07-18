Зеленский встретился с премьером Дании: поблагодарил за решение инвестировать в ОПК
Фото: X Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Об этом глава украинского государства сообщил в X (экс-Twitter).

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"Украина ценит лидерство Дании в оказании поддержки в секторе безопасности, в частности, путем предоставления 19 пакетов оборонной помощи", – написал Зеленский.

Во время встречи политики обсудили имплементацию договора о безопасности, украинскую потребность в расширении тренировочных миссий для пилотов, а также восстановление Украины и евроинтеграцию.

Зеленский поблагодарил правительство Дании за решение инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, 11 июля государство заказало для Украины 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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