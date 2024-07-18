Зеленский встретился с премьером Дании: поблагодарил за решение инвестировать в ОПК

Обсудили имплементацию договора о безопасности, потребность в расширении тренировочных миссий для пилотов, а также восстановление и евроинтеграцию

Фото: X Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Об этом глава украинского государства сообщил в X (экс-Twitter).

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"Украина ценит лидерство Дании в оказании поддержки в секторе безопасности, в частности, путем предоставления 19 пакетов оборонной помощи", – написал Зеленский.

Во время встречи политики обсудили имплементацию договора о безопасности, украинскую потребность в расширении тренировочных миссий для пилотов, а также восстановление Украины и евроинтеграцию.

Зеленский поблагодарил правительство Дании за решение инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Дания первой в мире начала покупать оружие для ВСУ у украинских производителей. В частности, 11 июля государство заказало для Украины 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

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12 июля Зеленский отметил необходимость расширения учебных программ для украинских летчиков на истребителях F-16.

17 июля глава фракции СН заявил, что Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали уже вдвое больше самолетов, чем Украина имеет обученных летчиков и инженеров для обслуживания западной авиации.

18 июля в Британии Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества. У президента была аудиенция у британского монарха Чарльза III, а также он подписал договор о безопасности со Словенией.

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